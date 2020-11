Covid, nel Pistoiese tre morti in 24 ore

Firenze, il videoreporter preso a legnate mentre riprendeva gli scontri in piazza

Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus: 171. I Comuni più colpiti Agliana e Pistoia, Quarrata. In Toscana nelle ultime 24 ore 2009 contagi

PISTOIA — Sono 171 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel pistoiese ma ci sono anche tre nuove vittime. In totale da inizio epidemia sono stati 3.892 le persone della provincia ad essere state contagiate e 98 le persone decedute.

Così la ripartizione dei nuovi casi nei Comuni della provincia di Pistoia segnalata dalla Asl Centro:

Provincia di Pistoia 171: Agliana 18, Buggiano 4, Chiesina Uzzanese 3, Lamporecchio 1, Larciano 5, Massa e Cozzile 6, Montale 8, Monsummano 4, Montecatini Terme 11, Pescia 11, Pieve a Nievole 2, Pistoia 64, Ponte Buggianese 4, Quarrata 20, San Marcello Piteglio 4, Serravalle pistoiese 6

In Toscana oggi si sono registrati 2.009 nuovi casi di coronavirus diagnosticati grazie ai test effettuati su 7.532 soggetti (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,7 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 562 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. In tutto sono stati effettuati 12.017 tamponi.

I decessi oggi in Toscana sono stati 24 (16 uomini e 8 donne con età media di 83,3 anni): oltre ai 3 di Lucca, sono morti altri 13 a Firenze, 3 a Prato, 3 a Pistoia.