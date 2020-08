Covid, il Pistoiese non è immune dai nuovi casi

La provincia di Pistoia ha segnalato nuovi tamponi positivi mentre l'età media dei contagi si abbassa e la Toscana sfiora ancora i 100 casi in 24 ore

PISTOIA — L'aggiornamento sanitario sull'epidemia di Covid-19 ha registrato 6 nuovi casi pistoiesi che portano il totale dei contagi a 824. Non sono stati invece segnalati decessi in Toscana nelle ultime 24 ore.

Salgono a 11.785 i casi di positività al Coronavirus, 98 in più rispetto a ieri. L'età media è di 34 anni circa, il 67 per cento è risultato asintomatico, il 23 pauci-sintomatico. I test eseguiti hanno raggiunto quota 535.080, 6.433 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.503. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti oggi sono complessivamente 53, 4 in più rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva.

Delle positività odierne, 24 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 4 per motivi di vacanza 3 Grecia, 1 Spagna. 14 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane 13 Sardegna, 1 altro. Il 31 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Ci sono 1.450 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 78 in più rispetto a ieri e 3.687, 144 in più rispetto a ieri, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I guariti sono 9.141, 16 in più rispetto a ieri: 147 persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.994 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.