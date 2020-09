Covid, diminuiscono i nuovi casi nel Pistoiese

Ancora una volta la maggioranza dei casi segnalati è rappresentata da soggetti che non hanno presentato i sintomi caratteristici della patologia

PISTOIA — Sono 865 i casi complessivi nella provincia di Pistoia che nelle ultime 24 ore ha registrato 3 nuovi tamponi positivi.

In Toscana sono 12.499 i casi di positività al Coronavirus, 85 in più rispetto a ieri, 27 identificati in corso di tracciamento e 58 da attività di screening. L'età media degli 85 casi odierni è di 41 anni circa, per la maggioranza si tratta di asintomatici. Le persone complessivamente guarite sono 9.285, 8 in più rispetto a ieri.

Delle 85 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza. 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane. 6 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 589.018, 5.095 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.070.

Complessivamente, 1.984 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (75 in più rispetto a ieri, più 3,9%). Sono 4.133 (171 in meno rispetto a ieri, meno 4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.717, Nord Ovest 1.547, Sud Est 869).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 86, 1 in più rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri.

Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 90 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Livorno. Sono 1.144 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 418 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 147 a Lucca, 91 a Pisa, 64 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.