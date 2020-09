Il Covid rallenta la corsa, 2 nuovi casi in 24 ore

Frenata dei nuovi contagi nell'arco dell'ultima giornata in provincia di Pistoia dopo i 14 casi di ieri. Nessun decesso. In Toscana 99 positivi in più

PISTOIA — Sono saliti di 2 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Pistoia dal bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore: dunque una frenata dei contagi in più dopo l'incremento di 14 casi registrato ieri alla stessa ora. Sono quindi saliti a 851 i casi di positività al SarsCov2 nel pistoiese.

Anche oggi non si registrano decessi in più. Su questo drammatico fronte, dunque, il totale dei pazienti che non ce l'hanno fatta resta fermo a 81. In tutta la Toscana, invece, i morti sono 1.143 da quando è iniziata l'epidemia.

In generale, i nuovi casi individuati a livello regionale (99 in più da ieri) hanno un'età media di 38 anni e nel 70 per cento dei casi sono asintomatici a fronte di un 21 per cento di paucisintomatici. Il 34 per cento del totale è riconducibile a casi già individuati. Sono inoltre 16 su 99 i casi ricollegabili a rientri dall'estero e 6 da altre regioni italiane.