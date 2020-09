Ilaria Capua: «Il virus è qui, dobbiamo stringere ‘la mascherina' fino alla fine dell'inverno» Ilaria Capua: «Il virus è qui, dobbiamo stringere ‘la mascherina' fino alla fine dell'inverno»

Attualità mercoledì 30 settembre 2020 ore 15:00

Covid, altri cinque casi nel territorio pistoiese

Stabili i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Pistoia. Non ci sono decessi. In Toscana sono 120 i contagiati in più in 24 ore