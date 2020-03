Covid-19, come contattare gli uffici comunali

La cittadinanza deve recarsi agli sportelli solo se strettamente necessario, privilegiando gli strumenti online e di comunicazione a distanza

PISTOIA — Con il decreto ministeriale del 9 marzo il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.

"Per contrastarne la trasmissione - spiega il Comune in una nota- la cittadinanza deve recarsi agli sportelli solo se strettamente necessario, quindi per motivi indispensabili, inderogabili e indifferibili, privilegiando gli strumenti online e di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, Pec), rimandando quanto non è di stretta necessità.

Evitare in ogni caso di recarsi agli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l’accesso al diretto interessato. L'ingresso è consentito a un utente alla volta e sono privilegiate le prenotazioni. Il caso di necessità è possibile chiamare il centralino del Comune al numero 0573 3711, l'Ufficio Relazioni con il pubblico al numero verde 800 012 146, la Polizia Municipale 0573 22022, oppure consultare il sito dell'Ente (www.comune.pistoia.it)".

Per informazioni di dettaglio è a disposizione anche il centralino dei servizi sociali al numero 0573 371400; dei servizi demografici allo 0573 371800; della pubblica istruzione allo 0573 371818; l'ufficio entrate allo 0573 371730.