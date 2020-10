Coronavirus, un decesso nel Pistoiese

Coronavirus, Le Foche a ‘Domenica In': «Aumentano i positivi, ma abbiamo controllo clinico della situazione»

Salgono a 1.168 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia, 84 nel pistoiese. In ventiquattro ore dodici nuovi positivi

PISTOIA — 12 positivi in più e un altro decesso. Questo il bilancio odierno dell'epidemia di Covid-19 in provincia di Pistoia dove, dall'inizio dell'emergenza, sono state colpite dal virus 1.101 persone.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i casi di Coronavirus registrati da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 15.764 (185 in più rispetto a ieri). Le persone attualmente positive sono 4065.

Il report segnala due decessi in Toscana: uno in provincia di Firenze e uno in provincia di Pistoia. Si tratta di due uomini con una età media di 78 anni.

Salgono così a 1.168 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia, 84 nel pistoiese.