Nel Pistoiese 29 nuove positività al coronavirus

Su 197 nuovi casi segnalati oggi in Toscana, che registra anche un decesso collegato al Covid-19, 35 riguardano residenti a Pistoia e provincia

PISTOIA — Sono 197 i nuovi positivi al coronavirus emersi in Toscana nelle ultime 24 ore, 29 dei quali rilevati in provincia di Pistoia. In regione anche un nuovo decesso collegato al Covid-19: si tratta di una donna di 98 anni residente in provincia di Massa Carrara.

In provincia di Pistoia, dall'inizio dell'epidemia, sono stati contati 1.076 casi e 83 decessi collegati al Covid-19.

L'età media dei 197 casi toscani odierni è di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico; 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, il 40 per cento è stato individuato perché contatto di persona già risultata positiva.

In Toscana si contano oggi 3.780 attualmente positivi, 123 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (4 in meno rispetto a ieri), 24 gli assistiti in terapia intensiva (quanti ieri).

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 413 casi per 100mila abitanti (la media italiana è di circa 530).