Coronavirus, due morti nel pistoiese

Si tratta di due delle 33 vittime attribuibili al Covid registrate tra ieri e oggi in Toscana. I nuovi casi sono 191

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore due persone che avevano contratto il Coronavirus sono morte in provincia di Pistoia. Si tratta di due delle 33 vittime attribuibili al Covid registrate tra ieri e oggi in Toscana.

E' quanto emerge nel report stilato dalla Regione sulla diffusione del Covid-19.

Per quanto riguarda la provincia di Pistoia, il bollettino evidenzia 191 nuovi casi di positività, che fanno salire a 5339 i contagi avvenuti da inizio epidemia nel territorio provinciale. In Toscana si registrano 2244 nuovi casi per un totale di 65.190 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480.