Covid, meno decessi ma salgono i contagi pistoiesi

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

Un decesso registrato nelle ultime 24 ore rispetto ai 6 rilevati nella giornata di sabato, crescono ancora i nuovi casi di contagio, oggi 267

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore la provincia di Pistoia ha rilevato un decesso rispetto ai 6 segnalati nel bollettino di sabato e due in quello di venerdì. Il bilancio totale, dall'inizio dell'emergenza, sale a 116.

I positivi in più nel Pistoiese sono 267 rispetto ai 262 di ieri ed i 236 di venerdì.

Leggero calo per i nuovi casi toscani che sono 2.479 contro i 2.787 di ieri. I guariti diminuiscono, sono 586 contro i 614 di ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 43.447, in crescita del 4,5 per cento rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.700, 118 in più rispetto a ieri, di cui 226 in terapia intensiva, 12 in più.

I 29 decessi registrati oggi in tutta la Toscana riguardano 18 uomini e 11 donne con un'età media di 83 anni, le persone decedute sono 13 a Firenze, 5 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 3 a Livorno, 1 residente fuori Toscana.