Contributo affitti, ecco le regole per richiederlo

Da domani online sul sito del Comune il bando per accedere al sostegno destinato alle famiglie in difficoltà a pagare il canone

PISTOIA — Ci sarà tempo da domani fino al 18 maggio per presentare la richiesta del contributo affitto attivato dal Comune attraverso i fondi stanziati dalla Regione Toscana. il sostegno è rivolto alle famiglie che hanno difficoltà a pagare l'affitto della casa di residenza perché danneggiate da una drastica riduzione del reddito causato dall'emergenza sanitaria.

Ecco i criteri stabiliti per accedere al bando. Per presentare la domanda occorre essere lavoratori dipendenti o autonomi e avere avuto una riduzione non inferiore al 30 per cento del reddito familiare, causata dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività lavorativa; avere la residenza anagrafica nel comune di Pistoia, nell’alloggio per il quale si richiede il contributo; un regolare contratto di locazione; un ISE per l’anno 2019 o per l’anno 2020 non superiore a 28.684,36 euro.

I modelli per la richiesta possono essere scaricati dal sito del Comune di Pistoia.

La domanda. spiega ancora una nota del Comune, deve essere corredata da copia del documento di identità del richiedente, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e presentata secondo le seguenti modalità: a mano al protocollo generale del Comune di Pistoia, piazza Duomo 1, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 11; spedita con raccomandata A/R al Comune di Pistoia,tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’ufficio postale; inviata tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it

Per informazioni è possibile telefonare al numero 331 6859402 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30.