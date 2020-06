Antincendio e amianto, 350mila euro per le scuole

Leonardo, Fucini, Carradori, Croce di Gora, Marino Marini e Cino-Galilei: arrivano i finanziamenti per la sicurezza erogati dal Miur

PISTOIA — Per il Comune sono in arrivo 352.200 euro erogati dal Miur per la sicurezza nelle scuole che permetteranno di intervenire in sette plessi.

Il primo cofinanziamento ministeriale arriva dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. A seguito di istruttoria e verifica effettuata dal competente Ufficio del Ministero, sono state approvate le graduatorie regionali, suddivise per Comuni, relative all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio obbligatorio entro il 31/12/2021 e Pistoia è riuscita ad ottenere il cofinanziamento pari a euro 312.200 con un impegno da parte del Comune pari a euro 167.800. Le scuole rientrate nella graduatoria sono: Leonardo,Fucini,Carradori,Croce di Gora, Collodi e Marino Marini.

Il secondo finanziamento, pari a euro 40.000 euro, arriva dal Fondo Sviluppo e Coesione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attraverso la Regione Toscana.

Il finanziamento, annunciato negli scorsi giorni proprio dalla Regione, è stato richiesto attraverso una manifestazione di interesse relativa alla scuola secondaria di primo grado “Cino da Pistoia” - Istituto Comprensivo Cino-Galilei e riguarda la Rimozione-bonifica di pareti in cemento-amianto nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Dlgs 81/2008 e Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994.