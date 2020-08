La provincia di Pistoia resiste al Covid

L'aggiornamento sull'andamento regionale dell'epidemia ha messo in evidenza 17 nuovi casi sul territorio. Non ci sono nuovi decessi nelle 24 ore

PISTOIA — La provincia di Pistoia resiste a doppio zero sul fronte dei contagi e dei decessi da Covid-19. Nulla da rilevare nelle ultime 24 ore. I casi di contagio restano dunque 756 a Pistoia.

Sono invece saliti a 10.547 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 17 in più rispetto a ieri, 5 identificati in corso di tracciamento e 12 da attività di screening. I test eseguiti hanno raggiunto quota 441.676, 3.042 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 425.

Complessivamente, 405 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 8 in più rispetto a ieri. Sono 1.447, 75 in più rispetto a ieri, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate sono complessivamente 20, 2 in più rispetto a ieri, nessuno in terapia intensiva. I guariti sono 8.985, 7 in più rispetto a ieri: 130 persone clinicamente guarite, 2 in meno rispetto a ieri, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.855, 9 in più rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.