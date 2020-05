Covid, a Pistoia una vittima, zero nuovi contagi

In 24 ore è rimasto invariato il numero totale dei contagiati ma è salito quello dei deceduti. In Toscana 35 nuovi casi

PISTOIA — Nessuno dei 35 nuovi casi di Coronavirus registrati a livello toscano, 13 attraverso i test sierologici avviati a fine aprile dalla Regione Toscana, è stato rilevato in provincia di Pistoia. Qui il numero complessivo dei contagiati secondo il bollettino regionale resta invariato a 661 dopo la risalita di ieri, quando i casi di positività al coronavirus sono stati 5.

Sale, invece, il bilancio dei morti: 1 dei 5 decessi di pazienti positivi al covid-19 avvenuti in Toscana nelle ultime 24 ore è avvenuto nel pistoiese. Nel complesso, sono morti 2 uomini e 3 donne con un'età media di 67,2 anni.

Uno sguardo alla situazione in Toscana: i casi totali di positività al Covid-19 ammontano a 9.948. I positivi, allo stato attuale, sono 2.802. I guariti in più sono 171, i deceduti 984.

Sono inoltre 2.521 le persone sono in isolamento a casa in Toscana, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 122 rispetto a ieri, meno 4,6%). Sono 9.095 (meno 58 rispetto a ieri, meno 0,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.221, Nord Ovest 4.349, Sud Est 525).