Una pistoiese tra i cento Future Makers

Margherita Spinuzza, 22enne di Monsummano Terme, è tra gli studenti eccellenti selezionati per partecipare all'iniziativa

MONSUMMANO TERME — C’è anche una pistoiese selezionata tra i 100 studenti eccellenti che parteciperanno alla quarta edizione di The Future Makers, in programma fino al 23 maggio nella sede milanese di Boston Consulting Group.

L’iniziativa chiama a raccolta il mondo dell’economia, delle imprese e delle istituzioni per sostenere il percorso di crescita di 100 fra i migliori studenti italiani tra i 23 e i 26 anni.

Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è “Unlocking the Potential” e rappresentare la provincia di Pistoia sarà Margherita Spinuzza, 22enne di Monsummano Terme, diplomata al Liceo Scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia, che dopo la Laurea in Ingegneria Gestionale all’Alma Mater Studiorum University of Bologna, è iscritta alla magistrale in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano.