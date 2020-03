Tra Prato e Pistoia i positivi sono saliti a 149

Il totale dei contagiati dal Covid-19 nella Asl Toscana Centro sale a 367 casi. In isolamento domiciliare ci sono 2.763 persone

PRATO — Sono salite a 149 le segnalazioni di persone contagiate dal coronavirus tra le province di Prato e Pistoia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione Toscana. Sei i nuovi casi comunicati dalla Asl Toscana Centro nel territorio di Prato e otto quelli registrati a Pistoia.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, sul totale di 8.980 persone in isolamento nella Toscana Centrale, 4.170 sono quelle prese in carico attraverso i numeri delle Asl. Le persone in islamento nella Asl Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, sono 2.163. Altri 600 sono in isolamento per aver avuto contatti stretti con persone positive.

Questi gli ultimi casi comunicati dalla Asl Toscana Centro per le province di Prato e Pistoia.

PRATO - 6 casi

- una donna di 100 anni di Prato, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato

- un uomo di 28 anni di Prato, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano

- un uomo di 66 anni di Prato, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano

- un uomo di 86 anni di Prato, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano

- un uomo di 47 anni di Montemurlo, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 41 anni di Montemurlo ricoverata in buone condizioni a Careggi

PISTOIA - 8 casi

- un uomo di 35 anni di Montecatini Terme in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 67 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 31 anni di Pistoia in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 73 anni di Montale, ricoverata in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 59 anni di Pistoia, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 54 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 78 anni di Quarrata ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 87 anni di Montecatini Terme ricoverata in buone condizioni al San Jacopo