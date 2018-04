Cittadino vede i ladri e li fa arrestare

La polizia è riuscita a bloccare due giovani malviventi di Pistoia e Montecatini, rei di aver appena ripulito un appartamento in via delle Badie

PRATO — Due giovani di origini slave sono stati arrestati dalla polizia dopo che erano entrati a rubare in un appartamento in via delle Badie.

I due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, uno a Montecatini Terme e l'altro a Pistoia.

Decisiva per l'arresto la segnalazione di un cittadino che ha visto i malviventi all'opera e ha chiamato il 113. I due ladri sono stati trovati in possesso di 750 euro e una collanina d'oro. Saranno subito processati per direttissima.