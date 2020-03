Covid-19, tra Prato e Pistoia i contagi sono 135

In tutta la Toscana Centrale i positivi al tampone del coronavirus sono 321. Il bollettino conta anche il decesso di una donna a Comeana

PRATO — Tra le province di Prato e Pistoia le segnalazioni di persone contagiate dal coronaviurus sono salite a 135. Nello specifico, secondo l'ultimo bollettino della Regione Toscana, i casi sono 90 nella provincia di Pistoia e 35 in quella di Prato.

La giornata, purtroppo, registra anche il decesso di una donna che tra pochi giorni avrebbe compiuto cento anni, ospite di una residenza sanitaria assistita del pratese e risultata positiva al test.

Sul totale di 8.455 persone in isolamento domiciliare nella Toscana Centrale, 4.032 sono quelle prese in carico attraverso i numeri delle Asl. Nella Asl Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, in isolamento ci sono 2.163 persone prese in carico dall'azienda. Altri 602 sono in isolamento per aver avuto contatti stretti con persone positive.