Recensioni fake Tripadvisor toscane, come scovarle

Il progetto del Cnr di Pisa si chiama "Fake reviews". L'obiettivo è smascherare le recensioni false su Tripadvisor. Arezzo: 15 su 100 sarebbero false

PISA — Una recensione su dieci è falsa (o poco attendibile) e crea un danno sia al cliente che al ristoratore.

Tripadvisor, sito che quasi tutti noi consultiamo quando siamo in vacanza o quando vogliamo trovare un nuovo ristorante è online dal febbraio 2000.

A Pisa, al Cnr, hanno studiato un modo per smascherare le recensioni false.

Questo progetto pilota ha analizzato circa 500 pagine di ristoranti toscani e 20mila recensioni.

Ne è scaturita una mappa, provincia per provincia, delle percentuali di recensioni non attendibili.

Ad Arezzo il primo posto con il 14,97% delle recensioni che sarebbero false o non attendibili. Mentre Livorno è l'oasi dell'onestà con sole 7,92 recensioni su 100 non veritiere. La classifica:

- Arezzo: 14,97%

- Siena: 11,99%

- Lucca: 10,99 %

- Pisa: 10,98%

- Prato: 10,94%

- Firenze: 9,99%

- Grosseto: 9,91%

- Massa Carrara: 9%

- Pistoia: 8,99%

- Livorno: 7,92%

Lo studio è stato curato dalla dottoressa Marinella Petrocchi, responsabile del servizio di fake review del Cnr. Tripadvisor ha degli algoritmi per eliminare recensioni non vere ma alcuni utenti riescono ad eludere i controlli e a spacciare cose false, per vere. L'obiettivo del Cnr di Pisa è estendere l'analisi e il servizio a tutta Italia.