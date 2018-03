Tentò di uccidere la ex, perseguita un'altra donna

Uno stalker seriale, già ricercato per tentato omicidio in Umbria, si è invaghito di una signora di Pistoia e ha cominciato a molestarla pesantemente

PISTOIA — E' stato arrestato dalla Polizia un immigrato nigeriano di 35 anni già ricercato per aver tentato di uccidere in Umbria la ex compagna e poi nuovamente denunciato da un'altra donna di Pistoia di cui si era invaghito senza essere corrisposto.

Il tentato omicidio risale al marzo 2017, a Perugia: l'uomo aveva cercato di accoltellare a morte la ex compagna quando quest'ultima gli aveva comunicato di volerlo lasciare.

Fuggito in Toscana, l'immigrato si è stabilito a Pistoia dove ha conosciuto un'altra donna, sposata, e ne è innamorato. La signora però non lo ha mai corrisposto e lui ha cominciato a perseguitarla inviandole decine di messaggi sul cellulare e appostandosi nei pressi della sua abitazione. Alla fine la vittima si è riballata ed è andata a denunciarlo alla Polizia. Gli agenti lo hanno quindi individuato e le manette sono scattate.