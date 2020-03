Sei nuovi casi positivi al Covid-19 a Pistoia

A dare la notizia il sindaco Tomasi su Fb. Quattro dei nuovi ricoverati sono pistoiesi, gli altri due sono di Quarrata. In corso la ricerca dei contatti

PISTOIA — Sei persone sono ricoverate all'ospedale San Jacopo perchè risultate positive al tampone per il coronavirus. Quattro abitano a Pistoia, due a Quarrata. L'Azienda snaitaria ha attivato l'indagine epidemiologica per individuare tutti coloro che sono entrati in contatto stretto e prolungato con i nuovi casi positivi.

"Nelle prossime ore arriveranno tutti gli aggiornamenti dall’Asl, che sta lavorando incessantemente e con cui sono costantemente in contatto - ha scritto su Fb il sindaco Alessandro Tomasi - Stiamo attivando il Coc per le emergenze che garantirà assistenza a domicilio (con la fornitura di generi di prima necessità, farmaci) alle persone in quarantena. Siamo inoltre al lavoro per mettere in atto ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle già adottate nei giorni scorsi in base al decreto governativo. In questo momento il rispetto delle prescrizioni del Governo è fondamentale (trovate tutto sul sito del Comune, su quello della Regione e su quello del Governo)".