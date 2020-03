Nuovo modulo per autocertificare gli spostamenti

Il Ministero dell'Interno ha emanato un nuovo modulo che prevede il divieto assoluto di mobilità per le persone positive al Covid-19 o in quarantena

ROMA — Cambia ancora il modello per autocertificare gli spostamenti da casa ammessi dal decreto del Governo sul contrasto al coronavirus. Il nuovo modulo (vedi allegato) è online sul sito del ministero dell'Interno e prevede nuove strette.

La persona che si sposta da casa deve autocertificare di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto dell'8 marzo 2020 che prescrive il "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".

Il modulo prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione in modo da attestare che questa venga resa in sua presenza.

I motivi per cui è consentito spostarsi restano quattro:

- comprovate esigenze lavorative

- situazioni di necessità

- motivi di salute

- rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza