Muore in ospedale anziana positiva al Covid-19

E' il sesto decesso registrato nel pistoiese dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di una donna di 85 anni che era ricoverata al San Jacopo

QUARRATA — Una donna di 85 anni di Quarrata positiva al Covid-19 è morta all'ospedale San Jacopo di Pistoia dove era ricoverata da mercoledì 18. Si tratta della terza persona morta per il coronavirus nel comune di Quarrata, e il sesto decesso in provincia di Pistoia.

A renderlo noto con un post su Facebook il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti: "Mi stringo intorno alla famiglia della signora ed esprimo ai suoi cari il cordoglio mio e dell'intera Amministrazione comunale".

Al momento ci sono 15 casi positivi a Quarrata, tutti al San Jacopo ad eccezione di uno, in isolamento domiciliare nella propria abitazione. Le persone in quarantena per essere state a contatto con persone positive al virus sono invece 31.