Bimbo cade, un ferro gli si conficca nell'inguine

E' grave un bambino di 10 anni caduto con la sua bicicletta in un fosso. Trasportato con l'elisoccorso al Meyer è stato operato d'urgenza

QUARRATA — E' rimasto gravemente ferito cadendo con la bicicletta da un'altezza di circa tre metri in un fosso a Quarrata. Il piccolo, che era insieme al padre, ha perso il controllo e nella caduta un ferro gli si è conficcato all'altezza dell'inguine. Il padre ha lanciato l'allarme e sul posto è atterrato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il bimbo all'ospedale pediatrico Meyer. Operato d'urgenza non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni restano gravi.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e l'elicottero Pegaso della Regione Toscana.