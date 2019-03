Ubriaco alla guida di un bus di studenti

Il conducente di un pullman con a bordo 45 studenti in gita scolastica è risultato positivo all'etilometro durante un controllo della Polstrada

PISTOIA — Patente ritirata a maximulta da 700 euro per l'autista di un pullman carico di studenti in gita scolastica risultato positivo all'alcoltest.

I controlli della polizia stradale sono scattati dopo che qualcuno ha lanciato l'allerta da un'area di servizio dove il bus si era fermato insieme ad altri due: la segnalazione parlava di tre pullman con oltre 150 persone a bordo i cui autisti avevano bevuto troppo.

La polizia stradale ha raggiunto i tre mezzi e ha sottoposto i conducenti all'alcoltest. Uno è risultato effettivamente in stato ebbrezza e sono scattati i provvedimenti. L'autobus con gli studenti è ripartito soltanto dopo che, da Montecatini, è giunto un altro autista per sostituire quello risultato positivo all'etilometro.

Gli studenti in gita erano arrivati in Toscana da Vairano Patenora, in provincia di Caserta.