Pozzi inquinati e tumori, indagini a Casalguidi

Aperta un'inchiesta sull'eventuale correlazione fra l'inquinamento da pvc di alcuni pozzi e otto casi di un raro sarcoma rilevati nel paese

SERRAVALLE PISTOIESE — In undici anni otto persone ammalate di sarcoma dei tessuti molli in un paese di 6.500 abitanti: un dato allarmante su cui adesso indaga la procura di Pistoia.

L'inchiesta è iniziata dopo la presentazione di due esposti, di cui uno di Legambiente. Al centro della vicenda c'è l'inquinamento da polivinilcloruro (pvc), agente cancerogeno noto dagli anni Settanta, di alcuni pozzi d'acqua situati nell'area fra via del Redolone e Ponte Stella. Gli inquirenti cercheranno di far luce sull'eventuale correlazione fra l'inquinamento e la diffusione del raro tumore, diagnosticato in otto abitanti della frazione, tutti in giovane o giovanissima età.

Anche l'Asl Toscana centro ha dato il via alcuni mesi fa a un'indagine epidemiologica.