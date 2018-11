Neonato arriva senza vita in pronto soccorso

A fare la tragica constatazione i medici dell'ospedale pistoiese. Il piccolo aveva 4 giorni e avrebbe dovuto essere sottoposto al controllo del peso

PISTOIA — Aveva appena quattro giorni il neonato che stamattina è arrivato ormai privo di vita al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Il piccolo, nato lo scorso 8 novembre, era stato dimesso lunedì e aveva presentato un decorso clinico regolare dopo la nascita.

Oggi era atteso nel reparto di pediatria dell'ospedale per il controllo del peso. E invece, una volta arrivato con il 118, i sanitari non hanno potuto che fare la tragica scoperta della sua morte.

Ora la Asl Toscana Centro ha avviato, come previsto in questi casi, gli accertamenti sulle cause del decesso.