Vegetazione in fiamme, diversi roghi

Domenica di fiamme nel Pistoiese e in Lunigiana, con interventi di squadre di vigili del fuoco, antincendio boschivo ed elicottero

PISTOIA — Diversi roghi nella giornata di oggi in Toscana.

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti in Via Modenese, nei pressi di Piazza, per un incendio di vegetazione.

Contemporaneamente una squadra del distaccamento di Montecatini ha presidiato le abitazioni nella zona di Via Baroglio, sopra Gello. Sul posto cinque mezzi e undici unità dei Vigili e Fuoco e personale volontario Antincendio boschivo gestito dalla Sala Operativa della Regione Toscana.

I Vigili del Fuoco del Comando di Massa Carrara sono intervenuti invece su due distinti incendi di vegetazione, uno in località Careola nel Comune di Pontremoli e uno in località Colognola nel Comune di Fivizzano.

Sul posto presenti anche un elicottero e squadre dell'antincendio boschivo.