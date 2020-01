Coronavirus, negativo il caso sospetto in Toscana

La turista cinese di 53 anni ricoverata da ieri all'ospedale San Jacopo non ha contratto l'infezione che ha contagiato migliaia di persone in Cina

PISTOIA — Nessun allarme coronavirus in Toscana. La turista cinese di 53 anni, proveniente dalla provincia di Hubei, ricoverata da ieri nel reparto malattie infettive dell'ospedale di San Jacopo è risultata negativa ai test per la diagnosi del nuovo virus influenzale che ha generato un'epidemia in Cina, contagiando migliaia di persone e uccidendone un centinaio.

La donna ha accusato pesanti sintomi influenzali ieri sera, mentre viaggiava a bordo di un pullman turistico sulla A11, dopo una giornata trascorsa visitando Firenze insieme a una ventina di connazionali.

Il bus si è così fermato dell'area di sosta di Serravalle Pistoiese, è stato allertato il 118 e poco dopo la signora veniva presa in carico dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso.

La donna è in Italia dal 16 Gennaio scorso. Il periodo di incubazione della nuova influenza è 14 giorni.

Al momento, tutti i casi sospetti di coronavirus in Italia si sono rivelati negativi.