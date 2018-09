Bombe d’acqua e allagamenti in Toscana

Temporali brevi e intensi. Problemi soprattutto a Lucca e nel pistoiese. A Pistoia un pezzo di cornicione è crollato dalla facciata del tribunale

PISTOIA — Il maltempo è arrivato e ha colpito a macchia di Leopardo in Toscana. I temporali, brevi ma molto intensi, si sono abbattuti soprattutto nel pistoiese e nella zona di Lucca.

Ritardi anche nella circolazione dei treni a causa del maltempo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per liberare alcuni scantinati e garage allagati. In certe zone anche le fogne non hanno retto alla grande quantità di acqua caduta. Crollati anche i rami di molti alberi.

A Pistoia un pezzo di cornicione si è staccato dalla facciata del tribunale cadendo sulla strada dove per fortuna non si trovava nessuno in quel momento.

A Lucca attorno alle mura si sono creati degli acquitrini che comunque in poco tempo si sono riassorbiti.

L’allerta in codice giallo resterà per tutta la giornata di domani fino alla mezzanotte.