Addio a Niccolai, fu gambizzato da Prima linea

E' morto a 87 anni Giancarlo Niccolai sindacalista alla Breda negli anni 80 e esponente della Dc. E' stato una delle vittime del terrorismo in Toscana

PISTOIA — E' morto nella notte Giancarlo Niccolai, sindacalista alla Breda negli anni 80 ed ex esponente della Dc, partito con cui fu eletto al Consiglio regionale della Toscana.

Niccolai è stata una delle vittime del terrorismo in Toscana: nel 1977 a Pistoia ''Prima linea'' lo colpì alle gambe con due colpi di pistola mentre andava a lavoro.

Attualmente era presidente del centro studi Donati, ente che ogni anno organizza la giornata internazionale della pace ''Giorgio La Pira'' a Pistoia.

A ricordarlo l'ex senatore del Pd Vannino Chiti: "Giancarlo Niccolai è stato animato sempre da una grande e vera passione civile e politica. Cattolico e profondamente laico, seppe perdonare anche chi sparandogli sul finire degli anni settanta compromise gli equilibri della sua salute, senza riuscire a spezzare le sue convinzioni e il suo impegno".

Chiti ricorda che Niccolai "ha costruito il Centro Donati e il premio La Pira per la pace, un dono a tutti per formare i cittadini e soprattutto i giovani alla non violenza, al rispetto, al dialogo. Il suo messaggio di tenace attività al servizio dei valori che sono a fondamento della nostra Costituzione non deve essere smarrito. Come si vede in questi giorni di preoccupanti tensioni internazionali e di venti di guerra, di testimonianze e iniziative come la sua ve ne è un immenso bisogno".