Nella Toscana centrale i casi positivi sono 55

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 15 casi positivi nei territori di Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli, dieci uomini e cinque donne

FIRENZE — Salgono a 55 le persone risultate al test del coronavirus nel territorio della Asl Toscana centro, competente per le province di Firenze, Prato, Pistoia e per l'Empolese. Ricordiamo che complessivamente i casi registrati in Toscana sono 116, fra cui una persona deceduta, un'altra completamente guarita e altri due guariti ma ancora sotto osservazione.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi nella Toscana centrale.

FIRENZE E PROVINCIA - 9 nuovi casi

- una donna di 59 anni di Bagno a Ripoli, ricoverato al Santa Maria Annunziata in discrete condizioni

- un uomo di 63 anni di Firenze ricoverato a Careggi in discrete condizioni

- una donna di 58 anni di Bagno a Ripoli ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizioni

- un uomo di 54 anni di Bagno a Ripoli, con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- una donna di 50 anni di Greve in Chianti con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione

- un uomo di 59 anni Bagno a Ripoli ricoverato a Careggi in buone condizioni

- un uomo di 85 anni di Firenze ricoverato a Careggi in condizioni discrete

- un uomo di 85 anni di Firenze ricoverato a Careggi in condizioni critiche

- un uomo di 63 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata

EMPOLESE - 1 nuovo caso

- un uomo di 76 anni di Cerreto Guidi, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

PISTOIA E PROVINCIA - 5 nuovi casi

- una donna di 77 anni di Pistoia ricoverata in condizioni critiche al San Jacopo,

- una donna di 69 anni di Pistoia ricoverata in buone condizioni al San Jacopo,

- un uomo di 27 anni di Quarrata ricoverato in buone condizioni al San Jacopo,

- un uomo di 71 anni di Agliana ricoverato in buone condizioni al San Jacopo,

- un uomo di 64 anni di Montale ricoverato in condizioni critiche al San Jacopo.

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.