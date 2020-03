Covid-19, contagiato un bimbo di 11 mesi

Il piccolo risiede nella nord della regione ed è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer. In tutto sono una decina i bambini positivi in Toscana

FIRENZE — Un bambino di 11 mesi è risultato positivo al tampone del Convid-19 e oggi è stato ricoverato nell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Pochi giorni fa era arrivata al Meyer da Massa anche una neonata di cinque settimane, residente a Massa e ancora ricoverata in condizioni non gravi e stabili.

Sempre oggi è stata dimessa dall'ospedale di Lucca una bimba di due anni, dopo due giorni di degenza. Ora è in isolamento domiciliare.

In tutto sono circa una decina i bambini residenti in Toscana risultati positivi al test, fra cui un bambino in Versilia e due nel senese. Quasi tutti sono in buone condizioni e sotto sorveglianza sanitaria in isolamento domiciliare insieme ai familiari.

In isolamento domiciliare anche circa quattrocento bambini che frequentano una scuola di Arezzo e una nel Casentino in cui tre insegnanti sono risultate positive al Covid-2019.