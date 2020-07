Allerta meteo, temporali in arrivo sull'Appennino

Maltempo, paura in Alto Adige: frana a San Vigilio di Marebbe

La protezione civile regionale ha emanato un'allerta di codice giallo per un peggioramento delle condizioni meteo dal tardo pomeriggio

FIRENZE — Allerta meteo sull'Appennino, specialmente sui versanti emiliano-romagnoli al confine con la Toscana. Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, che interessa la Romagna toscana e la valle del Reno, per piogge e forti temporali, con conseguenti possibili rischi come smottamenti e allagamenti. Potranno registrarsi anche grandinate e forti raffiche di vento. saranno particolarmente colpite le zone dell'Alto Mugello, la montagna Pistoiese e Pratese.

Il codice giallo avrà validità dalle 18 di oggi, sabato 11 luglio, fino alle 04 di domani, domenica 12 luglio.