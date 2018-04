Licenziate tutte le 65 dipendenti della Defi

La nuova proprietà ha annunciato del licenziamento per tutte e 65 le dipendenti confluite in Casatex, con la sola esclusione di cinque

PISTOIA — Saranno licenziate le lavoratrici della ex Defi Pratesi di Casalguidi, l'azienda che produce biancheria per la casa, di cui recentemente è stata annunciata la vendita ad una società Usa.

La nuova proprietà ha annunciato l'attivazione della procedura per tutte e 65 le dipendenti confluite in Casatex, con la sola esclusione di 5 finite in una azienda commerciale.

Lo rendono noto i sindacati in una nota congiunta di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil di Pistoia e le Rsu Defi.

I sindacati e la Rsu chiederanno alla Regione Toscana la convocazione di un tavolo in ''plenaria'' con lo scopo di comprendere realmente quale sia il piano industriale, ammesso a questo punto che esista, per quanto riguarda la continuità produttiva''.

Intanto - fanno sapere ancora i sindacati - le lavoratrici saranno presenti al corteo del Primo Maggio a Pistoia ed una delegazione porterà la testimonianza anche alla manifestazione nazionale a Prato dove saranno presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil nazionali.