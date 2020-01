La pioggia non ferma le sardine

Ad Arezzo e Pistoia è andata in scena la manifestazione "La Toscana non si lega" organizzata dalle Sardine. Tanti partecipanti nonostante la pioggia

FIRENZE — La pioggia non ha fatto arretrare le Sardine e al grido la "Arezzo non si lega" circa 500 persone ieri sera hanno partecipato alla manifestazione ad Arezzo, dove sono stati raccolti molti cibi in scatola da donare alla Caritas e alla Fraternita Federico Bindi. La manifestazione in piazza è stata anche l'occasione per presentare il manifesto delle sardine di Arezzo: accoglienza, antifascismo e non violenza.

Anche a Pistoia sono scese in piazza le Sardine sotto gli ombrelli. Qui sono state circa 400 le persone che hanno affollato piazza dello Spirito Santo per "Pistoia non si lega". Anche qui gli organizzatori hanno sottolineato che "siamo contro l'odio, siamo antifascisti e contro il modus operandi della politica".