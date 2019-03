Un caso di tubercolosi in una scuola

Lo ha reso noto la Asl. I genitori dell'alunno sono stati informati. Il caso è emerso nel corso di un normale controllo concordato con la dirigente

AGLIANA — Nelle scorse settimane è stato diagnosticata la tubercolosi in uno studente iscritto ad una scuola di Agliana.

"L'unità igiene e sanità pubblica svolge solitamente i controlli previsti dalle linee guida della Regione Toscana in accordo con le comunità scolastiche - spiega l'azienda sanitaria in una nota - I soggetti interessati, compresi i genitori, sono stati informati mentre la notizia non è stata diffusa fra le persone non direttamente coinvolte perchè non c'era necessità da un punto di vista di sanità pubblica e soprattutto per il rispetto delle normative, ora molto stringenti, sul diritto alla riservatezza allo stato di salute di tutte le persone e, nel caso specifico, di un minore".