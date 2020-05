Da metà aprile consegnate oltre 107.000 mascherine

Regolarizzazione migranti, Bellanova minaccia le dimissioni se non passa la norma

Primo bilancio della distribuzione casa per casa dei dispositivi di protezione. Consegnate anche ai non residenti e alla casa famiglia Oami

QUARRATA — Nel corso dei due giri di distribuzione delle mascherine casa per casa sul territorio comunale di Quarrata, sono state consegnate in tutto 107.400 dispositivi: circa metà, 53.704, nel corso dell'ultimo giro di consegne che si è svolto tra il 30 aprile e i primi di maggio. A occuparesene sono state la Croce Rossa, la Misericordia e la Vab, coordinati dalla Protezione civile comunale.

Al totale vanno aggiunte le mascherine consegnate ai non residenti domiciliati a Quarrata che sono andati in Comune a ritirarle. Alcune centinaia inoltre sono state consegnate Alla casa famiglia Oami di Quarrata e circa 1000 saranno messe a disposizione nei prossimi giorni presso l’emporio sociale per gli utenti del servizio.

“Come Comune – ha detto il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – abbiamo ritenuto utile affiancare alla distribuzione delle mascherine tramite le farmacie effettuata dalla Regione Toscana anche un secondo giro di consegna casa per casa, specialmente per andare incontro alle esigenze delle persone più anziane e di quelle residenti nelle frazioni collinari, sprovviste di farmacie. Ringrazio di cuore tutti gli operatori di tutti i livelli della Protezione civile e i volontari di Croce Rossa, Misericordia e Vab per il prezioso lavoro svolto”.