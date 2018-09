Pestata per anni e minacciata di morte

Una lunga serie di maltrattamenti tra le mura di casa poi il coraggio di denunciare. Ma l'ex convivente ha continuato a perseguitarla

QUARRATA — Non si è fermato neanche davanti alla denuncia sporta ai carabinieri dalla ex convivente l'uomo di origine rumena di 45 anni che alla fine è stato arrestato per maltratamenti ripetuti e protratti nel tempo.

Le violenze, secondo quanto ricostruito, andavano avanti dal 2014, spinte dalla gelosia morbosa dell'uomo. In un caso la donna è stata minacciata di morte con un coltello poi ad agosto, secondo quanto ricostruito, l'aggressione più grave che ha spinto poi la vittima a sporgere denuncia.

I colpi e i pugni dell'uomo hanno lasciato sul corpo e sulle braccia della donna ecchimosi e segni. Quando, dopo la denuncia, i carabinieri si sono visti arrivare in caserma l'ex convivente che avrebbe detto di volerla uccidere, hanno capito che non c'era altra strada se non l'arresto dell'uomo.