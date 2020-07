Zona stazione, cambia la sosta

Roma, monopattini mania, arrivano gli steward in pettorina rossa: «Mai in due»

Le modifiche, in vigore fino al 30 agosto, per permettere l'attivazione del servizio di bus sostitutivo della linea Pistoia - Montecatini Terme

PISTOIA — Proseguono i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pistoia - Montecatini Terme. Nei prossimi giorni in piazza Dante Alighieri, in via Vittorio Veneto, via XX settembre e via Guicciardini (nell'area di sosta dell'ex peso pubblico) saranno attivi i bus navetta sostitutivi, così come previsto dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

In prossimità della stazione, dunque, dal 13 luglio al 30 agosto, saranno adottate alcune modifiche alla disciplina della sosta.

In via Vittorio Veneto, su tre stalli in corrispondenza di piazza Dante Alighieri, sarà sospesa l'attuale disciplina della sosta, così da permettere lo stazionamento ai bus navetta sostitutivi della linea ferroviaria Pistoia - Montecatini Terme e ai bus di linea.

In piazza Dante Alighieri, all'intersezione con via Vittorio Veneto (lato stazione ferroviaria, di fianco al parcheggio di moto e biciclette), sarà sospesa l'attuale disciplina della sosta riservata ai veicoli di persone diversamente abili per permettere la temporanea circolazione ai bus navetta sostitutivi. La sosta riservata ai veicoli di persone diversamente abili sarà disciplinata sull'area di sosta in corrispondenza di via Pertini, adiacente il lato stazione.

In piazza Dante Alighieri, nel tratto in corrispondenza della rotatoria lato via Pertini, sarà sospesa l'attuale disciplina della ''sosta a tempo'' (15 minuti) per permettere la sosta temporanea ai bus navetta sostitutivi.

In via Guicciardini, nell'area di sosta dell'ex peso pubblico, lato cimitero della Vergine, sarà sospesa l'attuale disciplina della sosta per permettere la sosta ai bus navetta sostitutivi.

In via XX settembre sarà istituita la sosta senza limiti di tempo ai residenti di categoria C3, a causa della soppressione degli stalli a loro riservati in via Vittorio Veneto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso e installata la nuova segnaletica di area e sosta riservata a ogni categoria.