Viabilità, modifiche in via Fiorentina

Da sabato sono previste modifiche alla viabilità di via Fiorentina e via Guicciardini per consentire la demolizione di un fabbricato privato

PISTOIA — Nello specifico, sabato 16 febbraio, dalle 7 alle 18, sarà vietato il transito all'altezza di via Fiorentina 130, all'angolo con via Guicciardini, in località Il Fagiolo. Il transito sarà consentito sul percorso alternativo che si snoda lungo via Berni, rotatoria di via Toscana per poi prendere l'uscita che porta verso via Fiorentina, in località Sperone.

Inoltre, in via Guicciardini, all'angolo con via Fiorentina, da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio sarà prevista una parziale deviazione del transito sulla porzione di carreggiata non interessata dai lavori.