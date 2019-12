Modifiche alla viabilità, occhio ai divieti

Al via i lavori per la posa di tubazioni della rete del gas metano. I provvedimenti al traffico, per consentire l'intervento, partiranno da lunedì

PISTOIA — Per permettere a Toscana Energia di effettuare lavori di scavo per la posa di tubazioni della rete del gas metano, fino al 20 dicembre sono previste alcune modifiche alla viabilità in via di Badia e in via Romito e Serpe.

Nello specifico, da lunedì 16 fino a venerdì 20 dicembre in via di Badia (nel tratto da via Romito e Serpe all'abitato di Badia, in prossimità del civico 70), dalle 8 alle 18, è vietato il transito a tutti i veicoli; previsto un percorso alternativo lungo via Romito e Serpe, via Nuova del Castellare e viceversa.

In via Romito e Serpe è vietata la sosta -con rimozione forzata- e istituito il senso unico alternato regolato a vista o da movieri; il transito pedonale è previsto lungo percorsi protetti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.