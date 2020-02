Tempesta di grandine, Pistoia è tutta bianca

Una violenta grandinata si è abbattuta sul pistoiese causando disagi al traffico e facendo scattare gli allarmi in alcune abitazioni

PISTOIA — Primi effetti dell'ondata di maltempo annunciata nelle scorse ore dalla protezione civile regionale che ha diramato un'allerta per vento e temporali estesa in codice giallo per alcune zone della Toscana fino alla mezzanotte di domani.

Una violenta grandinata si è abbattuta, nell'arco di pochi minuti, sulla città imbiancando strade, tetti e auto e provocando non pochi problemi a chi si trovava alla guida in quegli istanti. A terra si è subito formato uno spesso strato di grossi chicchi. Molte persone sono rimaste bloccate nei negozi e nelle proprie abitazioni per l'impossibilità di muoversi sotto la tempesta.

La violenza della grandinata ha anche fatto scattare alcuni allarmi nelle case.