Tari, opportunità di riduzioni

L'agevolazione riguarda il pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2018 e può essere richiesta da chi ha un Isee inferiore a 8mila euro

PISTOIA — Da oggi fino al 13 marzo è possibile richiedere l’agevolazione per il pagamento della Tari (tassa sui rifiuti) per l’anno 2018 per le utenze domestiche, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando.

Possono partecipare al bando i soggetti che, con Isee in corso di validità per l’anno 2019 con un valore inferiore a 8 mila euro, nel 2018 erano in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti a Pistoia, nell’alloggio oggetto della tariffa per cui si chiede l’esenzione; essere intestatari dell’utenza Tari relativa all’alloggio occupato (oppure essere un componente maggiorenne del nucleo familiare dell’intestatario).



La domanda per l’agevolazione per il pagamento della Tari potrà essere presentata al Comune dai nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio economico rilevata dall'attestazione Isee, fino all’esaurimento dei fondi pari a 180mila euro. L'agevolazione verrà graduata rispetto al valore Isee e sarà concessa a partire dalla prima fascia e fino al suo esaurimento, e così per le altre due fasce secondo i fondi ancora disponibili.

In caso di parità, avranno la precedenza le domande dei nuclei familiari con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico al 31 dicembre 2018. Il servizio entrate provvederà a verificare il possesso dei requisiti dichiarati e a svolgere idonei controlli.



I moduli possono essere scaricati dal sito Internet del Comune, alla pagina http://www.comune.pistoia.it/4405. Il bando e il fac-simile possono essere ritirati anche all’ufficio relazioni con il pubblico in piazza del Duomo (telefono 800 012146), aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13; negli uffici decentrati delle Fornaci in via G. Gentile 497 (telefono 0573 452665), Bottegone in via Fiorentina 571 (telefono 0573 371039), Villaggio Belvedere in piazzale Belvedere (telefono 0573 402174) e Le Piastre in via Modenese, 690/b (telefono 0573 472257); all’ufficio entrate del Comune in via XXVII aprile 17 (telefono 0573 371730), aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì con prolungamento fino alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.



La domanda di partecipazione, firmata dal richiedente e corredata da una copia del documento d'identità, dovrà essere presentata entro le 13 di mercoledì 13 marzo.

La richiesta potrà essere consegnata a mano all'ufficio entrate del Comune in via XXVII Aprile 17 o al protocollo generale in via Pacini 24; spedita con raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Pistoia in piazza del Duomo 1; inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail comune.pistoia@postacert.toscana.it.