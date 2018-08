Striscione di Fn sulla porta del vescovado

Sul telo una scritta contro la Cei e l'accoglienza ai migranti. La diocesi: "Continuiamo ad operare nel solco del Vangelo"

PISTOIA — Cei: da crescete e moltiplicatevi a sbarcate e sostituiteci!. Questo il il testo dello striscione firmato Forza Nuova trovato sulla porta del vescovado di Pistoia.

La Diocesi respinge "ogni tipo di intimidazione" e rimarca in una nota "con estrema serenità la volontà di continuare ad operare nel solco del Vangelo per costruire un mondo più giusto e accogliente, in pace, dove si ama Dio e il prossimo".

"Visto il clima sempre più incandescente nel dibattito pubblico", fa "un appello generale perché in primo luogo, a partire dal nostro territorio, si evitino i toni esasperati che fino ad oggi hanno caratterizzato le vicende di cronaca, in particolare quelle legate al tema migranti", aggiunge.

Il riferimento è, probabilmente, alle vicende del centro di Vicofaro di don Massimo Biancalani. "Le situazioni già complicate di chi è ai margini della società chiedono un maggior rispetto e di essere sottratte alle strumentalizzazioni politiche di ogni genere", conclude la nota.