Spazio ai giovani, 4 progetti di volontariato

19mila euro per 4 progetti nella provinci: al via da gennaio iniziative sociali, laboratori e corsi rivolti ad anziani e giovani

PISTOIA — Giovani che si sono messi in gioco e hanno soccorso e confortato chi era in difficoltà durante il lokcdown della scorsa primavera. E’ la nuova generazione di volontari pistoiesi che in questi mesi hanno aiutato chi dalla pandemia è stato colpito più duramente, come gli anziani oppure i bambini e i giovani chiusi in casa senza scuola e amici. Per questo Cesvot ha scelto di investire su di loro, per valorizzare quanto di bello è stato fatto in queste settimane e farlo diventare patrimonio comune, mettendo a disposizione a livello regionale più di 380mila euro attraverso il bando “I giovani per il volontariato”.

Sono stati finanziati 62 progetti su tutto il territorio regionale, nati allo scopo di affrontare la fase emergenziale e post emergenziale della pandemia. 41 sono stati promossi da organizzazioni di volontariato, 17 da associazioni di promozione sociale e 4 da onlus.

A Pistoia i progetti vincitori sono 4, finanziati dal bando Cesvot per un totale di circa 19mila euro. Sono idee che si ispirano ai valori del Terzo Settore e calati nel contesto attuale. Ci sono percorsi innovativi nati per colmare il gap culturale e tecnologico che questa pandemia ha allargato soprattutto nelle zone più periferiche della provincia. Con tutte le accortezza del caso, sono state finanziate iniziative di animazione culturale o di aggregazione e socializzazione per recuperare il patrimonio di relazioni che questa emergenza sanitaria ha pesantemente intaccato. Per la popolazione più anziana, sono previste attività ricreative, ma anche corsi di informatica per renderli più autonomi. Ci sono percorsi di formazione per avvicinare i giovani all’associazionisismo e per i più piccoli, laboratori artistici, di cucina, di scienza e green.

La progettazione e realizzazione dei progetti vede sempre protagonisti i giovani volontari, che attraverso l’utilizzo del web metteranno in rete le buone pratiche per una maggiore condivisione e confronto. Tutte le iniziative partiranno a gennaio 2021 e dureranno un anno.

“E’ questo il momento di dare nuova energia al Terzo Settore, formando e valorizzando una nuova generazione di volontari - ha detto la presidente della Delegazione Cesvot di Pistoia, Silvia Bini - Investire sulle nostre ragazze e sui nostri ragazzi, in un momento così delicato, è la scelta più lungimirante che si possa fare. Siamo rimasti sorpresi dalla qualità dei progetti presentati e dalla capacità di contestualizzare le iniziative, allineandole ai bisogni reali dei territori. Siamo certi che l’anno prossimo, quando i progetti diventeranno realtà, tutta la nostre rete di associazioni sarà più ricca a beneficio dell'intera comunità”.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Fondazione Monte di Paschi di Siena.