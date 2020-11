Salta l'edizione 2020 del premio Caponnetto

Il riconoscimento per la cultura della legalità era in programma il 6 dicembre, ma salta a causa dell'emergenza coronavirus

PISTOIA — A causa della pandemia in corso e della seconda ondata di contagi da coronavirus, con la Toscana in zona rossa, è stata annullata l'edizione 2020 del premio Caponnetto, che era in programma il 6 dicembre.

Il premio è per la cultura della legalità e ogni anno viene assegnato nell'anniversario della morte del giudice. Ad annunciare l'annullamento dell'iniziativa è stato il comitato organizzatore.

Caponnetto visse per circa 30 anni a Pistoia, dove trovò la compagna della vita, Elisabetta Baldi Caponnetto. Quest'anno ricorre il centesimo anniversario della nascita del giudice.