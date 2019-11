Scuola e assunzioni in Consiglio provinciale

Il piano della rete scolastica e il piano delle assunzioni sono stati approvati all’unanimità durante la seduta di ieri

PISTOIA — Il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità il piano di rete scolastica e il piano assunzioni.

"Il Piano delle assunzioni - sottolinea la Provincia- prevede la selezione di una figura dirigenziale per la sostituzione dell’unico Dirigente della Provincia, che cesserà il servizio con la fine dell’anno. Il provvedimento aveva carattere urgente data la prossima chiusura dell’anno finanziario e considerato che l’attuale Dirigente andrà in pensione dal 1 gennaio".

Il Presidente Luca Marmo, a proposito del Dirigente che va in pensione, ha parlato di “una figura che ha costituito per anni un’architrave organizzativa importante, che ha dato molto all’Ente anche e soprattutto negli ultimi anni, contrassegnati da forti criticità strutturali”.

"Niente modifiche per il Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica e del dimensionamento delle istitu zioni scolastiche autonome per l’anno scolastico 2020/2021. Nessun cambiamento - spiega la Provincia è avvenuto nel dimensionamento degli Istituti Secondari Superiori, che in virtù del lavoro attento svolto negli anni, non sono stati oggetto di interventi di aggregazione avendo tutti un numero di studenti superiore alla soglia dei 600, richiesta dalla normativa vigente. Lo stesso per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado che sono state aggregate in Istituti Comprensivi dall'anno scolastico 2012-2013".

Riproporta e accolta l'attivazione del liceo linguistico all'Istituto Tecnico Commerciale A. Capitini di Agliana.

"La messa a regime del corso di Liceo Linguistico - si legge nella nota della Provincia- avverrà ad invarianza strutturale. Sono state inoltre riproposte a seguito di mancata attivazione nei due anni scolastici precedenti: l'attivazione di un corso serale da parte dell'Istituto Professionale “De Franceschi/Pacinotti” di Pistoia da realizzare presso la sede di Via Dalmazia relativa all'indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” e l’attivazione dell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” nell’ambito dell’Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing” richiesta dall’Istituto “F. Pacini” di Pistoia. Ad illustrare in Consiglio i contenuti del documento di sintesi e il percorso partecipativo condotto dalla Provincia con la Camera di Commercio, i Centri per l’Impiego, le Conferenze zonali all'Istruzione, le Istituzioni scolastiche, i Centri di Istruzione Adulti, le Organizzazioni Sindacali, il Tavolo integrato provinciale ed il territorio è stato il Consigliere provinciale con delega all’ istruzione Alessio Torrigiani. Dopo il via libera del Consiglio provinciale, il Piano dell'offerta formativa viene inviato in Regione Toscana per la relativa approvazione e quindi trasmesso al Ministero dell'istruzione e della ricerca (MIUR) a cui spetta l'ultima parola in merito ai nuovi indirizzi scolastici".

"Il Presidente - conclude la nota- ringrazia tutti i consiglieri per la condivisione ed il voto favorevole che consente all’Amministrazione di procedere speditamente su due argomenti importanti e si augura che questo modo di operare, possa segnare una proficua collaborazione tra maggioranza e minoranza, pur nel rispetto della diversità dei ruoli, ma nella consapevolezza che il bene comune rappresenti un obiettivo fortemente condiviso".