Pioggia e rischio idraulico, è allerta meteo

Da oggi pomeriggio fino a sabato allerta meteo arancione per pioggia e rischio idraulico e idrogeologico. Vento forte sui crinali appenninici

PISTOIA — Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo “arancione” per piogge consistenti a partire dalle 14 oggi fino alle 13 di sabato 2 febbraio per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo principale e minore del territorio comunale.

Il bollettino prevede anche vento forte sui crinali appenninici.



La protezione civile del Comune ha già allertato i dipendenti comunali e il personale delle associazioni di volontariato per intervenire in caso di necessità.



All’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/1896 è possibile consultare il piano di protezione civile comunale. Per gli aggiornamenti sulle comunicazioni di allerta meteo si può scaricare la App "cittadinoinformato" dal sito www.cittadinoinformato.it