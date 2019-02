Oltre 1300 genitori a lezione

A due anni dalla sua attivazione in via sperimentale, la Provincia tira le somme sul progetto Genitori in formazione

PISTOIA — Sono oltre 1300 le mamme, i babbi e i nonni che hanno seguito le lezioni del progetto Genitori in formazione, un progetto sperimentale che ha preso avvio da un protocollo d'intesa siglato a marzo 2017 tra Provincia, Confartigianato, Comune di Larciano, Comitato dei Genitori dell'Istituto Sestini di Agliana, Agenzia educativa Casolar de' no Altri, To Groove Onlus e Associazione far-Famiglia.



L'argomento delle lezioni è diversificato per fascia d'età: prevenzione in età pediatrica (in caso di ostruzione di vie aeree o in caso di caduta, di ustione), autostima, rendimento scolastico (i disturbi dell'apprendimento), rapporto con i social (il cyberbullismo), uso e l'abuso di sostanze. Ci sono iniziative tematiche: il rafforzamento delle madri, la separazione, l'importanza delle regole, l'educazione positiva.

In questi due anni il progetto ha dimostrato anche di saper sviluppare ulteriori alleanze territoriali, tra queste di rilievo quelle con l'Istituto Marconi Frosini e con l'Istituto Mantellate, ma anche con i vigili del fuoco, che hanno ospitato incontri sull'educazione positiva rivolti al personale e ai familiari. Con la questura e con il vice questore Paolo Cutolo i genitori agli effetti dell'uso scorretto dei social.

Le lezioni tutte gratuite e aperte al pubblico sono organizzate con corsi, seminari ma anche con incontri singoli, sempre nella fascia oraria serale o nelle giornate di sabato e domenica. Il numero degli “studenti” varia da un massimo di 70 a un minimo di 7, quando si fanno i circoli di studio su argomenti specifici. A questa esperienza partecipano mamme, babbi, ma anche nonni.